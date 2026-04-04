Ourense, la ciudad más contaminada de España según las partículas en suspensión: “Cada vez que salgo, tengo tos”

Ourense lidera el ranking de ciudades españolas con mayor concentración de partículas en suspensión respirables, un problema que afecta especialmente a personas con enfermedades respiratorias y a grupos vulnerables, según un vídeo emitido por la TVG.

Según explica Hugo Gómez, neumólogo del CHUO, la contaminación no se debe a que la ciudad produzca más emisiones que Madrid o Barcelona, sino a su geografía y climatología. “Ourense es un valle donde se produce inversión térmica y la ventilación natural es mucho más baja que en otras ciudades, lo que provoca que las partículas se acumulen en suspensión”, señala Gómez en el reportaje de la cadena autonómica.

Los índices de calidad del aire, medidos por estaciones de la Xunta de Galicia, confirman que la ciudad sufre niveles de partículas que superan a otras urbes del país. El fenómeno de inversión térmica hace que el aire frío y contaminado quede “atrapado” cerca del suelo, dificultando su renovación y aumentando el riesgo para la salud respiratoria.

Estos datos son recogidos por las estaciones de medición de calidad del aire de la Xunta de Galicia, que registran niveles de contaminantes como PM2.5 y PM10. La información es analizada en informes de organismos y entidades como la Agencia Europea del Medio Ambiente o colectivos como Ecologistas en Acción, y es así como se llega a la conclusión de que Ourense lidera este ranking.

Vecinos de Ourense relatan las consecuencias en el día a día. Una vecina comenta: “Cada vez que salgo, tengo tos”. Los expertos advierten que estos episodios de mala calidad del aire pueden generar problemas crónicos de salud, especialmente en niños, personas mayores y pacientes con patologías respiratorias previas.

La situación pone de relieve la necesidad de medidas específicas de ventilación urbana y control de emisiones para mejorar la calidad del aire en Ourense y proteger la salud de sus habitantes.