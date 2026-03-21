¿Sabe usted que los campeones de la contaminación lumínica lucen con todo su fulgor en la calle del Paseo? ¿Que es necesario caminar con gafas de sol cuando se cruza delante de sus oficinas? ¿Y que del mismo modo que se regula el ruido nocturno, los vándalos callejeros y a los que roban también se debería controlar a los que contribuyen a hacer más invivible nuestra ciudad?

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