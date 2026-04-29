Hacienda retiene 14 millones ya por la inacción de Jácome

Gonzalo Pérez Jácome, en una imagen de archivo durante un acto institucional en el Concello de Ourense.

El Ministerio de Hacienda acaba de retener por quinto mes consecutivo los fondos estatales destiandos al Concello de Ourense. La liquidación correspondiente al mes de abril publicada ayer suma un nuevo bloqueo de 3.051.657,20 euros. El dinero inmovilizado por el Estado desde diciembre asciende ya a un total de 13,7 millones de euros. El motivo legal de esta sanción es la negativa del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome a enviar las líneas fundamentales de los presupuestos para 2026.

Ourense se consolida como una anomalía administrativa a nivel nacional. Los registros oficiales publicados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local confirman que es la única gran ciudad de España castigada por este motivo. Dentro del modelo de cesión de impuestos, que agrupa a las capitales de provincia y grandes urbes, todas las demás administraciones cumplen sus obligaciones contables. Ourense es el único municipio al que se le aplica el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible por su inacción.

El Ministerio embargó otros tres millones en abril por no remitir el gobierno local la documentación obligatoria

La penalización estatal comenzó en diciembre de 2025, con 2,37 millones de euros retenidos. En enero de 2026, Hacienda bloqueó 1,80 millones. Febrero marcó el récord de castigo mensual con 3,46 millones. Marzo y abril han consolidado la pérdida por encima de la barrera de los tres millones (3,05 millones en ambos casos).

Pese a encadenar cinco meses con los ingresos estatales embargados, el grupo de gobierno local guarda silencio. El regidor no ha ofrecido explicaciones sobre la pérdida de control de estos fondos ni ha aclarado cuándo remitirá la documentación presupuestaria a Madrid para frenar el bloqueo.

El Concello aprueba el pago de 25 millones de agua y basuras, pero debe otros 20

El gobierno local anunció la liberación de 24,7 millones para pagar atrasos a las concesionarias de agua (Viaqua) y limpieza (Ecourense). El 9 de junio de 2025, el Concello anunció un acuerdo para saldar esta deuda, generada por su incapacidad para licitar los servicios (el del agua venció en 2017 y basura, en 2022). En aquel momento, la administración fijó el pago en 20,3 millones (12,7 para Viaqua y 7,6 para Ecourense) y aseguró que se abonaría de inmediato.

El dinero no llegó. En diciembre de 2025, el gobierno tuvo que llevar a un pleno el reconocimiento extrajudicial de esa deuda. Tampoco fueron capaces de ejecutar el pago. Pasaron cuatro meses más para “convalidar a omisión da función interventora e o gasto comprometido nos acordos plenarios dos días 29 e 30 de decembro”. Saltándose la fiscalización previa, dicen que ahora sí lo abonarán. Los 20,3 millones se han convertido en 24,7 millones (16,1 millones para el agua y 8,5 para la limpieza).

Pero el Concello debe más. En el transporte, Avanza mantiene pendientes 4 millones de 2024. Respecto a la limpieza, se adeudan otros 7 millones generados entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Y Viaqua tiene pendientes otros 7,5 millones.

Se pude consultar aquí la documentación oficial: