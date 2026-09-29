¿Sabe usted que en Ourense el club de los cien años acaba de fichar a una nueva integrante?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una ourensana que ya puede presumir de tres cifras en el carné de identidad y de una familia con varias generaciones dispuestas a celebrarlo por todo lo alto.
¿Sabe usted que Ourense puede presumir de ser una provincia en la que llegar a centenarios se está volviendo habitual? ¿Que desde ayer contamos con una nueva incorporación? ¿Que María del Carmen Lorenzo Doallo ha pasado a formar parte de esta feliz lista? ¿Que su familia se reunió el fin de semana -biznietos incluidos- para homenajearla como se merece? ¿Que nos sumamos a las felicitaciones? Noraboa!!!
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