¿Sabe usted que en Ourense el club de los cien años acaba de fichar a una nueva integrante?

¿Sabe usted que Ourense puede presumir de ser una provincia en la que llegar a centenarios se está volviendo habitual? ¿Que desde ayer contamos con una nueva incorporación? ¿Que María del Carmen Lorenzo Doallo ha pasado a formar parte de esta feliz lista? ¿Que su familia se reunió el fin de semana -biznietos incluidos- para homenajearla como se merece? ¿Que nos sumamos a las felicitaciones? Noraboa!!!

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