El reparto de los 23 diputados gallegos llega al silencio demoscópico con varias actas en el aire. Mientras el tracking final de Sondaxe para La Voz de Galicia otorga 12 escaños al PP (41,1%) frente a los 11 que suman PSOE (8 y 28,9%) y BNG (3 y 15,6%) -con la izquierda superando en votos a la derecha (49,1% frente a 47,9%) y dejando fuera a Vox (6,8%) y Frente Amplio (4,6%)-, el cierre de Electomanía eleva la suma conservadora a 14 actas con 13 del PP y 1 de Vox, frente a 7 del PSOE y 2 del BNG (14,7%–15,7%), también sin representación del Frente Amplio.

Relacionado El apagón demoscópico arranca con PP y Vox por encima de la mayoría absoluta en todos los sondeos

La diferencia reside en los restos provinciales. En Ourense, Sondaxe detecta que el BNG (15,9%) arrebata al PP el cuarto escaño (2-1-1) y lograría por primera vez acta, mientras Electomanía retiene el 3-1 popular con PSOE y BNG a menos de dos puntos (con ventaja socialista, como Infortécnica). En Lugo, ambos proyectan un 3-1 para el PP, pero Sondaxe sitúa al PSOE acechando ese cuarto asiento y Electomanía coloca al BNG muy cerca. En Pontevedra, coinciden en un 3-3-1 entre PP, PSOE y BNG, con el séptimo diputado en disputa. Por último, en A Coruña, Sondaxe blinda un 4-3-1 por el trasvase de exvotantes de Vox al PP, mientras Electomanía reparte 4 PP, 2 PSOE, 1 BNG y 1 Vox, con los socialistas a décimas de quitarle ese escaño a la formación verde.