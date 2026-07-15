Ourense cubre la mitad de su FP en la primera adjudicación

La provincia de Ourense ha completado prácticamente la mitad de su oferta de Formación Profesional (FP) en la primera adjudicación de plazas cerrada por la Consellería de Educación. En concreto, 44 de los 85 ciclos disponibles en régimen ordinario han agotado sus plazas en esta primera fase. Asimismo, dentro de este mismo proceso de matriculación, el mapa educativo ourensano ha registrado la nota de acceso más alta de toda la comunidad autónoma.

En el desglose por niveles en Ourense, el Grado Medio cuenta con 24 ciclos completos y 23 con plazas libres, de un total de 47 ofertados. Por su parte, en el Grado Superior se han cubierto 20 opciones y 18 permanecen con vacantes de los 38 disponibles en la provincia. Dentro de esta última categoría destaca el ciclo superior de Hixiene Bucodental, impartido en el Centro Integrado de FP Carballeira-Marcos Valcárcel de la capital, que lidera los cortes de Galicia con un 8,53 por la vía de Bachillerato. Esta cifra supera a otros ciclos de alta demanda como Anatomía patológica y citodiagnóstico en Vigo (7,83), o Acondicionamiento físico en A Coruña y Laboratorio clínico en Ferrol, ambos con un 7,72.

A nivel gallego, el proceso ha recibido un total de 57.118 solicitudes para cursar alguna modalidad de FP, lo que supone un incremento de cerca del 2% respecto al curso anterior. De los 877 ciclos formativos en régimen ordinario de la comunidad, el 60,66% (532 ciclos) ya están completos, frente a 345 que continúan con vacantes. El reparto provincial sitúa a A Coruña y Pontevedra con el mayor volumen de oferta, seguidas por Lugo y Ourense. Por sectores, las familias de Sanidad lideran la demanda con un 95,29% de plazas cubiertas, seguidas de Actividades físicas y deportivas (92,59%) e Imagen y sonido (90,48%).

Plazos de matrícula

El alumnado con plaza asignada en esta etapa tiene hasta hoy miércoles 15 de julio a las 13,00 horas para confirmar su matrícula o renunciar a ella. La no confirmación en el plazo establecido supone la exclusión directa del procedimiento. Las siguientes fases oficiales de adjudicación se realizarán los días 20 y 27 de julio. A partir del 1 de septiembre, se abrirá un proceso de adjudicación continua desde los propios centros educativos para todos los ciclos formativos que todavía dispongan de vacantes