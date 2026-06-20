Ourense cubre sus seis plazas vacantes en la repesca MIR

Las seis plazas MIR que habían quedado vacantes en Ourense tras el proceso ordinario de adjudicación volverán a estar ocupadas. El Ministerio de Sanidad logró reasignarlas en la convocatoria extraordinaria celebrada esta semana, un procedimiento inédito que permitió volver a ofertar plazas que habían quedado libres por renuncias o no incorporaciones de residentes.

Las vacantes del área sanitaria de Ourense correspondían a cinco plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y una de Medicina Interna. Todas ellas formaban parte de la denominada “repesca” puesta en marcha por Sanidad tras finalizar la adjudicación ordinaria de plazas de formación especializada.

Se trata de la primera vez que el Ministerio activa este mecanismo, contemplado en la normativa que regula el acceso a la formación sanitaria especializada, con el objetivo de evitar que plazas acreditadas para formar especialistas queden sin cubrir. La medida permitió volver a sacar a elección las vacantes surgidas después de la adjudicación ordinaria, ya fuera por renuncias expresas o por la no incorporación de los adjudicatarios.

En el conjunto de Galicia se reofertaron 30 plazas. Además de las seis ourensanas, A Coruña fue líder con 12, seguida de Pontevedra con ocho, mientras que Lugo registró cuatro.

A nivel estatal, la convocatoria extraordinaria permitió volver a ofertar 441 plazas desiertas. El proceso concluyó finalmente con la adjudicación de la totalidad de las vacantes disponibles.