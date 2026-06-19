Más de 270.000 actividades médicas suspendidas por las huelgas del sector en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño , ha reiterado sus críticas a la actitud del Ministerio de Sanidad, donde ve una "absoluta parálisis" para ponerle fin a las huelgas médicas contra la reforma del Estatuto Marco que promueve el Gobierno central.

En sus declaraciones tras reunirse con los gerentes de las siete áreas sanitarias del Sergas, el responsable sanitario ha hecho balance de los actos médicos suspendidos; un total de 270.844 desde el inicio de las convocatorias de huelgas en el mes de diciembre. En concreto, 5.758 cirugías, 156.168 consultas hospitalarias; 91.365 consultas de atención primaria; y 17.553 pruebas.

"Hago un nuevo llamamiento al Gobierno central para intentar atajar estas huelgas que están suponiendo una sangría en las listas de espera de todas las comunidades autónomas. Necesitamos un poco de responsabilidad y sensibilidad hacia los pacientes que están detrás de esas suspensiones", ha defendido.

El responsable del departamento sanitario, Antonio Gómez Caamaño, junto con el gerente del Sergas, Luis León, ha mantenido un encuentro de trabajo telemático con los gerentes de las siete áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga.

Gómez Caamaño ha mostrado además su preocupación por el impacto que los paros vayan a tener en las listas de espera, sobre todo si la huelga se convierte en indefinida tras el verano, tal y como ha advertido el comité de huelga si no hay avances en las negociaciones.

Ante esta situación, el conselleiro ha reiterado que trabajan en un plan de contingencia para tratar de atajar las consecuencias.

Datos del viernes 19 de junio

Asimismo, el conselleiro ha dado los datos de seguimiento de la huelga para este viernes, última jornada de paro de esta semana. De media, en el turno de mañana, el respaldo ha sido del 18,15% algo más elevado que el resto de la semana, que se ha mantenido en torno a un 15%.

También ha detallado los actos asistenciales suspendidos esta semana. Cada día, ha apuntado, se han suspendido alrededor de 150 cirugías, 5.000 consultas de atención hospitalaria, 1.100 consultas de primaria y 1.200 pruebas complementarias.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,90% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 24,12% en el de Compostela; el 18,24% en el de Ferrol; el 23,47% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 26,89% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 25,67% en el de Pontevedra; y el 29,61% en el de Vigo.