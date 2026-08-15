Ourense cuenta con dos puntos de recogida para ayudas a Colombia

Todo tipo de donaciones de la ciudadanía en el punto de acopio de la discoteca La Tusa.

A casi ocho mil kilómetros de distancia, la comunidad colombiana residente en Ourense vive con angustia, preocupación y tristeza los recientes sucesos que han golpeado a su país natal. Sin embargo, ese dolor derivado de la tragedia se ha transformado rápidamente en acción. La Asociación Colombia Unida de Ourense ha puesto en marcha una red de solidaridad para canalizar la ayuda humanitaria, habilitando espacio para donaciones en la ciudad y promoviendo las vías oficiales de donación económica.

Desde Ourense, la situación se observa con la impotencia de la distancia, pero con el foco puesto en las familias afectadas. “Aunque muchos llevemos años viviendo en España, nuestras familias, nuestras raíces y una parte de nuestro corazón siguen estando en Colombia”, señala Rhina Dayana Rolong Serrano, presidenta de la asociación. Las duras imágenes de la catástrofe han empujado a la comunidad a organizarse desde el primer minuto, priorizando que cualquier tipo de ayuda se realice de una manera responsable y estructurada.

Para lograrlo, la estrategia de apoyo logístico se ha dividido en dos grandes frentes. Por un lado, a nivel económico, la asociación está colaborando estrechamente en la difusión de la información oficial facilitada por el Consulado de Colombia. El objetivo es dar visibilidad a las cuentas de la Cruz Roja Colombiana, canalizando así las donaciones monetarias de forma directa, segura y sin intermediarios.

Por otro lado, se ha activado una campaña de recogida de productos de primera necesidad. En la ciudad de Ourense, la solidaridad ciudadana cuenta actualmente con dos espacios físicos para depositar las donaciones. El primero es la propia sede de la Asociación Colombia Unida, ubicada en las Galerías Proyflem.

El otro punto operativo se encuentra en la Discoteca La Tusa, situada en la rúa Santo Domingo, 29. Este establecimiento abre sus puertas, de forma extraordinaria, los lunes, los miércoles, los jueves y los domingos de las 20,00 a las 2,00 horas y además siguen recibiendo donaciones durante su horario habitual, los viernes y los sábados de 23,00 a 5,00 horas. Solitan toallas, pañales, ropa, cobijas, guantes, vendas, medicamentos y “todo lo que puedas aportar”.

Quienes deseen colaborar deben saber que la prioridad absoluta en este momento son los artículos infantiles -especialmente leche de fórmula, potitos, pañales y cremas para bebés-, y material sanitario básico.

Todas las aportaciones que se recojan en estos puntos ourensanos viajarán posteriormente a Madrid. Y es que esta movilización local forma parte de una red nacional impulsada por creadores de contenido colombianos y españoles. Rostros conocidos en redes sociales como la gallega Anthia (conocida como “La Mijita”), Juanitovids, El Vecibérico, El_Fax o Larola han centralizado la logística en la plaza de San Amaro de la capital de España, desde donde se fletarán los envíos hacia el país sudamericano.

Desde la asociación hacen un doble llamamiento a los ourensanos: a la solidaridad, pero también a la responsabilidad de informarse por canales oficiales. “No importa si podemos ayudar con mucho o con poco. Un paquete de pañales, alimentos, o simplemente compartir información verificada contribuye enormemente”, explican.

En momentos de incertidumbre para quienes lo han perdido todo al otro lado del océano, la comunidad afincada en Ourense tiene claro su mensaje: “Nuestra tierra sigue siendo nuestra gente. Una comunidad unida puede hacer muchísimo y, desde Ourense y desde España, queremos que sepan que Colombia no está sola”.