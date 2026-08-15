Siempre destruyendo puentes

Si hay un arquitecto, que se dice abogado, especialista en horadar puentes antes que reconstruirlos, es el ínclito don Óscar Puente. Que contradicción que precisamente este personaje hace gala de mejorar la red general de comunicaciones, se dedica a levantar diques en vez de mejorar trenes y carreteras. Pero lo último que ha protagonizado este especialista en comunicaciones verbales como los Twitter o los HuffPost ha sido criticar la figura del rey y ha protagonizado una actitud inédita en la democracia española calificando públicamente de “absoluta ignominia” una actuación del monarca.

Le recordamos que nuestro genuino promotor de puentes, hizo esta aseveración después que nuestro jefe del Estado -esto es, el monarca-, se le ocurrió fotografiarse con Javier Negre, periodista y dueño de EDATV, aprovechando el acto de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Se da la circunstancia que este ministro a sazón de Transportes y que además es quien maneja “una pasta gansa” para sus diversas acciones, abundó en estas manifestaciones diciendo, después de ver las imágenes del rey con Negre, “esta situación me parece una absoluta ignominia” y añade “Algunos parecen no entender por qué esta situación me parece una ignominia”, esto último lo escribió en su perfil de X.

Esta exacerbada crítica al soberano, aunque puede estar amparada por la libertad de expresión, algo muy usual entre dirigentes socialistas, en el caso del audaz Óscar Puente, tiene una particularidad especial, y es que se trata de una descalificación que ha protagonizado un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el papel del jefe del Estado español. Pero incluso abundó en su uso de dicha “libertad de expresión”: “El rey es un símbolo y no es inocuo junto a quien se fotografía o a quién saluda en un contexto que no es protocolario”.

Claro que estas críticas tienen su origen en el enfrentamiento que ha surgido entre Puente y el periodista al que se le ocurrió salir en la foto junto al rey, Javer Negre. El caso es que el dueño de EDATV, el ministro no es que criticase el hecho de que el rey le saludase, sino que, precisó que el Gobierno español “se enfrenta a situaciones que consideraba más graves”, y añadió que este miembro del Gobierno estuviese más preocupado por la gestión de Transportes y los problemas ferroviarios y también sostuvo que “el Gobierno estaría preparando el terreno para atacar a la Corona”.

Por cierto, Félix Bolaños dijo que “no soy yo quien para opinar ni sobre con quién se fotografía el rey de España ni sobre los tuits de mi compañero y amigo Óscar Puente”. Por si acaso. Está claro que el monarca no puede relajarse, porque mientras no le dejan que acuda a Ceuta o Melilla, tiene que estar pendiente de que nadie la arrebate la corona, es porque, recordemos que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, o lo que es lo mismo, que está en manos de la clase política y que no tiene nada que ver con la Corona británica.