Ourense se desmarca de un comunicado sobre las contrataciones en Urgencias

La situación de los servicios de Urgencias se situó en el centro del debate. Coordinadores de diferentes hospitales gallegos firmaron un comunicado el que alertan de la falta de profesionales disponibles y critican el nuevo modelo de contratación centralizado impulsado por la Consellería de Sanidade. Sin embargo, el texto salió sin la firma de ninguno de los coordinadores de los hospitales de la provincia, pese a que hacía referencia expresa al área sanitaria ourensana.

El comunicado denuncia “el déficit estructural” de médicos en Urgencias y rechaza que las contrataciones pasen a depender directamente de la Consellería. Los firmantes defienden que cada área sanitaria mantenga la capacidad de contratar profesionales según sus necesidades y advierten de que el nuevo sistema dificultaría la cobertura de plantillas en plena llegada del verano.

La coordinadora de Urgencias del CHUO, Beatriz Fernández, explicó que comparte buena parte del diagnóstico realizado por sus compañeros, especialmente en lo relativo a la falta de facultativos y al “grave agravio comparativo” existente con Atención Primaria, donde, según señala, las condiciones resultan más atractivas.

Sin embargo, Fernández discrepa precisamente en el punto central del comunicado: la crítica a la contratación centralizada por parte de Sanidade. Defiende que Ourense se encuentra en una “situación extrema” y considera que, si cada gerencia compite libremente por contratar médicos, las áreas más atractivas seguirán captando profesionales mientras la provincia continuará perdiendo efectivos.

Según explica, Urgencias de Ourense debería contar con 52 médicos y actualmente trabajan 18, menos del 40% de la plantilla prevista. Por eso entiende que la intervención directa de la Consellería puede servir para redistribuir profesionales entre áreas sanitarias y equilibrar la cobertura. “Yo tengo que defender mi servicio”, reclama.

La Xunta de Galicia aseguró que esta misma semana aprobará medidas extraordinarias para reforzar el servicio de Urgencias de Ourense.