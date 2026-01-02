Ourense despidió el 2025 con un ligero repunte en los nacimientos

El 2025 dejó en Ourense un ligero repunte en materia de nacimientos. A falta de confirmar los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el balance provisional del Sergas basándose en los partos atendidos en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) señala un total de 1.082 nacimientos a lo largo del año, una cifra ligeramente superior (+25 nacimientos) respecto al ejercicio anterior. Junio, julio y octubre fueron los meses en los que nacieron más ourensanos, superando el centenar. Septiembre fue en el que tuvieron lugar menos partos.

Parte de este brote verde está directamente relacionado con el aumento de la población extranjera. Según los últimos datos recogidos por el INE el 39,4% de los bebés nacidos en la provincia tenían al menos un progenitor nacido en el extranjero, cuando un año antes eran el 31,6%. Cada vez están más cerca de representar la mitad. Se trata de la cifra más elevada de toda la comunidad gallega. Lugo se sitúa en el 30%, y tanto A Coruña (29,5%) como Pontevedra (27,6%) no llegan siquiera a alcanzarlo. Desglosando los datos, llama la atención que el 31% de las madres tienen una nacionalidad diferente a la española, mientras que hace una década eran el 17%.

Volviendo a los datos de nacimientos registrados en el CHUO en 2025, más de la mitad de las progenitoras (el 62,10%) tenían entre 30 y 40 años. Mientras, un 23,90 no alcanzaban aún la treintena y el 14% restante eran mayores de 40. Por otra parte, cabe destacar que la mayoría fueron niñas, representando un 52,70%, el dato más alto de la última década.

En el lado negativo de la balanza, y por segundo año consecutivo, el número medio de nacimientos registrados por día en el CHUO no llega a tres. Hace una década, superaba los cuatro.

Coral, el primer bebé de España, nació en el CHUO con las uvas

Ourense, la provincia con menor tasa de natalidad de España, puede presumir este 2026 del nacimiento del primer bebé del año, tanto a nivel gallego como estatal. Coral Conde Cid nació en el CHUO a las 00,00 horas del 1 de enero, en un parto natural y pesando 2,900 kilos. Sus padres, Iria Andrea Cid y Yago Conde, no pudieron comerse las uvas con el resto de la familia en Allariz, donde tienen su residencia. Sin embargo, disfrutaron las campanadas de una forma diferente, que no olvidarán nunca.

Coral, junto a su madre, Iria, y su abuela, Loli.

“Fue todo genial y superrápido, de hecho pensábamos que iba a nacer antes de medianoche”, celebró su madre, que pensando ya en el futuro asegura que cambia mucho “el ser la más pequeña o la más mayor de la clase”. El nacimiento de Coral en Año Nuevo fue una sorpresa para toda la familia porque la fecha de parto que tenían prevista era para el próximo 15 de enero, dentro de dos semanas. “Teníamos previsto que viniese toda la familia a cenar en nuestra casa, porque aún quedaban unos días, pero ya por la tarde nos tuvimos que venir al hospital porque yo tenía contracciones desde la noche anterior”, explica Iria, que no es madre primeriza.

La hermana de Coral, Anaís, tiene cuatro años y también nació un día de fiesta, la noche de San Juan. Será hoy, 2 de enero, cuando la conozca en persona, un momento que los padres esperan “muy ilusionados”. Con todo, la primogénita puso también de su parte en el nacimiento, ya que fue ella quién escogió el nombre. “Sus dibujos animados preferidos son de una sirenita y le quiso poner de nombre a su hermana Coral”, señala la madre.

Su abuela Loli pudo conocerla ayer y el resto de familiares también la esperaban con ganas, pero nadie podía imaginar que la niña fuese “tan famosa, tan pronto”, pero no es para menos. Nadie recuerda cuándo fue la última vez que Ourense pudo presumir de recibir al primer bebé del año.

Los padres de Miguel recibieron el año con una “nueva tradición”

Andressa y Maico llegaron a Ourense desde Brasil hace algo más de un año con la ilusión de empezar aquí una nueva vida. Ese sueño se hace ahora más especial tras el nacimiento de su primer hijo, Miguel, el último ourensano nacido en el 2025.

Aunque el parto estaba previsto para el próximo ocho de enero, el momento se adelantó. “El 30 tenía una cita de seguimiento porque tengo la tensión alta y la doctora ya decidió dejarme ingresada”, explica Andressa, que cuenta que le inducieron el parto y le administraron epidural “como tenía previsto en el plan de parto”. “A pesar de todo fue muy tranquilo y no hubo ningún riesgo para el bebé porque ya había cumplido 38 semanas de embarazo”, señala la madre.

Andressa y Maico, junto a su hijo Miguel. | MIGUEL ÁNGEL

Miguel nació a las 17,35 horas del 31 de diciembre. “Cuando estaba en la sala de partos ya intuía que sería el último en nacer del año porque estábamos solos”, apunta Andressa, que ya pudo disfrutar de la cena junto a su hijo y su marido para despedir el 2025 por todo lo alto.

A partir de ahora, además de celebrar el cumpleaños de Miguel el día 31, también se comerán 12 uvas, algo que para ellos es una “nueva tradición”. “En Brasil celebramos la entrada de año de forma diferente, nos reunimos todos en la playa y vestidos de blanco”, relata y reconoce que cuando las enfermeras le trajeron las uvas no entendía muy bien lo que tenía que hacer. Sin embargo, asegura que a partir de ahora lo repetirá cada año con su familia.

Con motivo de su embarazo, este año la madre de Andressa se recorrió miles de quilómetros para poder estar con ella. “Llegó aquí el 12 de diciembre, es emocionante poder tenerla conmigo, porque para ella también es su primer nieto”, cuenta ilusionada esta mamá primeriza.

Si nada cambia, tanto ella como su hijo recibirán el alta durante el día de hoy, viernes 2 de enero, para poder descansar juntos en casa.