¿Sabe usted que Ourense es un ejemplo de lo que no se debe hacer con los edificios simbólicos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, o que ha sucedido en la antigua Casa de Baños es solo el mayor ejemplo de una epidemia mucho peor
¿Sabe usted que es increíble que una ciudad pierda sus edificios simbólicos por el abandono municipal? ¿Que lo que ha sucedido en la antigua Casa de Baños es solo el mayor ejemplo de una epidemia mucho peor? ¿Que hay que reflexionar sobre cómo cuidar los bienes públicos? ¿Que Ourense es un ejemplo de lo que no se debe hacer? ¿Que al final estos inmuebles son el patrimonio de todos los vecinos?
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