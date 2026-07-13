Ourense encabeza las provincias mejor preparadas para el envejecimiento

Ourense consolida su posición como el gran refugio gallego para la tercera edad. Frente a una comunidad que arrastra un grave déficit estructural para atender el reto demográfico, la provincia ha pulverizado su propio techo histórico. Los últimos registros oficiales certifican que el tejido asistencial ourensano ha roto una barrera inédita, alcanzando los 181 centros y las 7.222 plazas geriátricas operativas en residencias y centros de día. Este hito no solo blinda la atención a uno de los padrones más envejecidos de Europa, sino que apuntala la excepción ourensana en el panorama de los servicios sociales de Galicia. Además, los proyectos privados y sociales en marcha en Ourense y Verín, y las 16 residencias y centros de día a punto de rematar o ya finalizados en otros concellos por parte de la Xunta, sumarán otras 750 plazas

El verdadero valor de estas cifras se evidencia al observar la radiografía del resto de territorios. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca como línea roja una ratio de cinco camas por cada cien personas mayores de 65 años, Galicia suspende a nivel globa anuque es de las mejores. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales alerta de que la comunidad arrastra un déficit de 11.509 plazas para poder alcanzar ese estándar recomendado. Esta falta de recursos se enmarca en una crisis nacional aún mayor, con un agujero que a escala estatal se eleva hasta las 96.916 plazas necesarias. Ourense, sin embargo, no solo cumple con la exigencia de la OMS, sino que va sobrada, registrando una ratio superior a seis plazas por cada cien mayores. Es la única provincia gallega capaz de dar una cobertura real frente a los estándares internacionales.

El éxito de este blindaje no se entiende sin la particular estructura del modelo ourensano, donde la red no se sostiene mayoritariamente sobre la administración pública, sino sobre el fuerte empuje de la iniciativa social, especialmente de entidades como la Fundación San Rosendo.

A día de hoy, el tercer sector es el verdadero líder asistencial. De las 7.222 plazas operativas en la provincia, 3.216 pertenecen a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, lo que representa casi el 45% del total. Por su parte, la empresa privada asume 2.128 camas, mientras que la dotación puramente pública se queda en 1.878 plazas. En este engranaje, la Fundación San Rosendo ejerce como columna vertebral, con una estrategia histórica de asentar sus centros en los núcleos rurales que ha permitido frenar el desarraigo demográfico, evitando que las familias del interior deban trasladar a sus dependientes graves a la capital.

La red asistencial para la tercera edad | La Región

Nuevos proyectos

El mapa geriátrico sumará centenares de camas en el corto plazo, consolidando la red con tres proyectos estratégicos que ya son una realidad a pie de obra. El buque insignia de las nuevas infraestructuras está a un paso de abrir sus puertas en el barrio de O Pino. Levantada sobre la parcela de 15.000 metros cuadrados de la antigua estación de autobuses, la macrorresidencia promovida por la Fundación Amancio Ortega está prácticamente rematada. La previsión es que las llaves de este moderno complejo, que cuenta con una inversión de 15 millones de euros y aportará 120 plazas de titularidad cien por cien públicas, se entreguen a la Consellería de Política Social antes de que termine este año.

A la par, el músculo sigue creciendo en las comarcas. Las máquinas de San Rosendo llevan meses trabajando a pleno rendimiento en la villa del Támega, donde el nuevo centro de Verín, proyectado para un centenar de usuarios, avanza a buen ritmo para absorber la demanda de dependencia severa del sur de la provincia. Una expansión que se completará adaptándose a las nuevas exigencias del envejecimiento activo, ya que la misma fundación proyecta unos innovadores pisos tutelados en el corazón de Ourense. Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa intermedia y pionera en la ciudad: mantener la independencia de un hogar propio con la seguridad de contar con atención profesional, seguimiento continuo y servicios comunes.

A todo esto se suman las 16 residencias que la Xunta está ultimando en distintos puntos de la provincia, y que incrementarán también 500 plazas en residencias y un centenar en centros de día.