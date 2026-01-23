Ourense es la geografía con más balnearios de España

Ourense consolida su liderazgo como provincia termal gracias a una red de balnearios que se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos del interior de Galicia, con ocho establecimientos operativos repartidos por todo el territorio. Esta oferta, apoyada por programas públicos de termalismo social y por la llegada de la alta velocidad ferroviaria, sitúa al sector como uno de los motores económicos del turismo provincial.

Ourense es la provincia española con mayor número de balnearios, lo que refuerza su marca como “provincia termal” en los mercados nacionales e internacionales. La provincia cuenta con ocho establecimientos balnearios en funcionamiento, combinando centros consolidados y reaperturas en municipios de las comarcas de O Ribeiro, O Carballiño, Allariz y la Baixa Limia.

La red balnearia se extiende hoy por buena parte del mapa ourensano, con especial concentración en las cuencas del Miño y del Arnoia. Entre los centros en funcionamiento destacan:

-Balneario de Arnoia Caldaria, en A Arnoia, en el valle del río Arnoia y en plena comarca vitivinícola del Ribeiro.

-Balneario Laias Caldaria, en Laias (Cenlle), a orillas del Miño, próximo a Ribadavia y a la ciudad de Ourense.

-Balneario Lobios Caldaria, en Lobios, dentro del entorno del parque transfronterizo Gerês‑Xurés y junto al río Caldo.

-Gran Balneario de O Carballiño, vinculado históricamente al turismo de salud del noroeste peninsular.

-Balneario de Caldas de Partovia.

-Balneario de Cortegada, en la ribera del Miño.

-Balneario de Berán, en Leiro, cuya puesta en marcha marcará el cierre a una espera de casi dos décadas para recuperar un histórico complejo termal.

-Hotel‑balneario de Allariz, que ha obtenido la autorización para el uso termal de sus aguas.

A destacar

El termalismo se ha consolidado como un recurso económico clave para el turismo provincial, generando actividad durante todo el año y contribuyendo a desestacionalizar las llegadas. La Diputación de Ourense cifra en más de 25.000 los usuarios que se han beneficiado de sus programas termales desde la puesta en marcha de esta línea de apoyo, lo que supone cerca de 100.000 noches de alojamiento ligadas directamente a los balnearios.