¿Sabe usted que en Ourense han inventado una pérgola para refugiarse de la lluvia… salvo de la que cae del cielo?

¿Sabe usted qué sentido tiene una estructura así? ¿Que lo que debería funcionar para tapar de la lluvia hace lo contrario? ¿Que los vecinos de O Vinteún y a Ponte no dan crédito? ¿Que la pérgola de la plaza de la Marina tiene un agujero justo en el medio? ¿Que esta construcción es surrelista? ¿Que parece más bien un proyecto de geometría para mostrar un octógono perfecto? ¿Que en estos días de lluvia sería un buen lugar de refugio?