¿Sabe usted que en Ourense cumplir 100 años empieza a parecer cosa de principiantes?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una provincia donde soplar velas exige cada vez más pulmones y donde los cumpleaños de tres cifras empiezan a crear escuela.
¿Sabe usted que la provincia sigue celebrando cumpleaños de tres dígitos? ¿Que la longevidad es sin duda una seña de identidad de Ourense? ¿Que ayer Margarita Castro Salgado celebró su 102 cumpleaños en Viana do Bolo rodeada de sus seres queridos, flores y tarta? ¿Que, mientras tanto, la supercentenaria de la provincia, Esperanza Cortiñas, ya está en el top 20 de los más longevos de España?
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