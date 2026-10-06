¿Sabe usted que en Ourense cumplir 100 años empieza a parecer cosa de principiantes?

¿Sabe usted que la provincia sigue celebrando cumpleaños de tres dígitos? ¿Que la longevidad es sin duda una seña de identidad de Ourense? ¿Que ayer Margarita Castro Salgado celebró su 102 cumpleaños en Viana do Bolo rodeada de sus seres queridos, flores y tarta? ¿Que, mientras tanto, la supercentenaria de la provincia, Esperanza Cortiñas, ya está en el top 20 de los más longevos de España?