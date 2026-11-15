¿Sabe usted que en Ourense hay tradiciones que consiguen reunir a abuelos y nietos sin necesidad de un grupo de WhatsApp?

¿Sabe usted que el espíritu más auténtico del otoño ourensano se vivió este viernes por partida doble gracias al sabor de la tierra? ¿Que el CPI José García García de Mende y el centro Lecer dos Avoíños, en Coles, celebraron sendos magostos Km 0 promovidos por el GDR Adercou? ¿Que escolares y mayores pudieron degustar productos de proximidad? ¿Que esta iniciativa une generaciones y pone en valor el trabajo rural?