EDITORIAL
Lo público, al rescate de Sánchez

¿Sabe usted que en Ourense hay tradiciones que consiguen reunir a abuelos y nietos sin necesidad de un grupo de WhatsApp?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un otoño con sabor a tierra, encuentros entre generaciones y productos de esos que no necesitan recorrer medio mundo para conquistar el paladar.

El magosto como lugar de reunión
El magosto como lugar de reunión

¿Sabe usted que el espíritu más auténtico del otoño ourensano se vivió este viernes por partida doble gracias al sabor de la tierra? ¿Que el CPI José García García de Mende y el centro Lecer dos Avoíños, en Coles, celebraron sendos magostos Km 0 promovidos por el GDR Adercou? ¿Que escolares y mayores pudieron degustar productos de proximidad? ¿Que esta iniciativa une generaciones y pone en valor el trabajo rural?

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