Ourense ya iguala a Jaén como capital que más tarda en pagar
25 MILLONES PENDIENTES
El Concello de Ourense dispara su periodo medio de pago a los 119 días en junio y acumula 25 millones de euros en facturas pendientes
La crisis de impagos del Concello de Ourense devuelve a la ciudad a los peores puestos de morosidad a nivel nacional. El periodo medio de pago de la administración local escaló a los 119,27 días en el informe de junio de 2026. Esta cifra sitúa a Ourense en un crítico empate técnico con el Ayuntamiento de Jaén, que, sin contar a sus entes adheridos, ronda los 120 días, compartiendo ahora el dudoso honor de ser las administraciones que más asfixian a su tejido empresarial.
Esta situación contrasta con el respiro financiero que supuso el arranque del año, cuando el Concello de Ourense logró reducir significativamente sus demoras gracias a un rescate del Ministerio de Hacienda destinado a aliviar la deuda comercial. Aquella inyección de liquidez permitió un desplome histórico, ya que bajó a 57,79 días en enero y alcanzó su mejor marca en febrero con 54,46 días. Sin embargo, el “efecto rescate” se esfumó rápidamente ante la falta de agilidad administrativa, iniciando una escalada incesante durante la primavera: la demora subió a 63,99 días en marzo, pasó a 83,80 en abril, superó los 102 en mayo y aterrizó en los actuales 118,40 días de media global, al sumar al Consello Municipal de Deportes.
El importe de las operaciones pendientes de pago por parte del Concello asciende a 25.064.164,90 euros. A este montante hay que añadirle un extenso cajón de facturas sin tramitar.
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