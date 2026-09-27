Ourense cubre todas sus plazas de residencia para estudiantes de Bachillerato y FP

El centro residencial docente de la Xunta en Ourense ha cubierto el 100% de sus plazas para el curso 2026/27, con un total de 194 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional que podrán disponer de alojamiento gratuito o bonificado durante el curso académico.

La cifra forma parte de las 686 plazas adjudicadas por la Xunta en los centros residenciales docentes que gestiona en Galicia, situados en Culleredo, Ourense y Vigo. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP acaba de publicar las listas definitivas de alumnado admitido.

En el caso de Ourense, las 194 plazas concedidas suponen la ocupación total del centro, un porcentaje que se mantiene en niveles similares a los registrados durante el pasado curso. Vigo cuenta con otras 198 plazas adjudicadas, mientras que en Culleredo fueron admitidas 294 personas.

Alojamiento para alumnos que estudian fuera de casa

Los centros residenciales docentes tienen como objetivo facilitar que estudiantes de enseñanzas postobligatorias no universitarias, fundamentalmente Bachillerato y FP, puedan continuar sus estudios cuando necesitan residir fuera de su domicilio habitual. Para financiar este servicio durante el curso 2026/27, la Xunta destina más de 3,6 millones de euros.

El alumnado beneficiario puede acceder a la residencia de manera completamente gratuita o mediante una cuota bonificada, en función de la situación económica de su unidad familiar. En los casos en los que corresponde el pago, la cantidad está vinculada al porcentaje en el que la renta familiar supera el umbral establecido, con diferentes tramos.

La renta y el rendimiento académico, entre los criterios de acceso

La adjudicación de las plazas tiene en cuenta diferentes circunstancias de los solicitantes. Entre los criterios considerados figuran la renta de la unidad familiar, la situación de discapacidad o desempleo y el rendimiento académico, entre otros factores. Con las 194 plazas asignadas, el centro residencial docente de Ourense se sitúa, junto con el de Vigo, en el 100% de ocupación para este curso. Culleredo, por su parte, alcanza el 85%.

La Xunta señala que estos porcentajes son muy similares a los del curso anterior, consolidando así la utilización de esta red de residencias como apoyo para los estudiantes gallegos que necesitan desplazarse de su localidad para cursar Bachillerato o Formación Profesional.