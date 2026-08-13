La Xunta activa la alerta naranja por calor en varios municipios de la comarca de Valdeorras (Ourense).

La zona de Valdeorras permanecerá este viernes en alerta naranja por un episodio de calor, según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia a la Xunta.

Así, durante esta jornada Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones con la entrada de un frente poco activo por el litoral norte.

Con esta situación, se esperan cielos más cubiertos en el tercio norte, con la posibilidad de algunas lloviznas y cielos más abiertos en la mitad sur, con formación de nubes de evolución por la tarde en el interior que podrán dejar algunos chubascos más probables en el sur de la provincia de Ourense.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en las mínimas y moderado en las máximas. Mientras, el viento soplará moderado de componente norte.