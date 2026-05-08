Ourense muestra su liderazgo en cirugía mamaria

Ourense vivió este jueves muy de cerca cirugía mamaria con la primera jornada del III Congreso Nacional de la Asociación Española-Portuguesa de Cirujanos de la Mama (Aepcima), que reúne en el Auditorio Municipal a cerca de 230 especialistas de toda España y Portugal. El encuentro, que se celebra este viernes y sábado, abordará los últimos avances en cirugía mínimamente invasiva, cirugía robótica, inteligencia artificial y reconstrucción mamaria aplicada al tratamiento del cáncer de mama.

El congreso está presidido por el jefe del servicio de Cirugía del CHUO, Manuel García, que durante la inauguración puso el foco en el avance de la cirugía robótica. “Está transformando nuestra práctica clínica. Aporta precisión, seguridad, ergonomía y nuevas posibilidades técnicas”, señaló. También destacó el carácter ibérico del encuentro y agradeció la presencia de especialistas portugueses: “Vuestra presencia honra este congreso y refuerza el espíritu de colaboración científica que nos une”.

Ourense, referente nacional

Rosendo Fernández, en representación de la Diputación de Ourense, reivindicó el papel de la provincia como referencia en este ámbito. “Somos pioneros en cirugía mamaria robótica e iso é un orgullo”, afirmó. Además, destacó la importancia de la formación continua y del intercambio de experiencias entre profesionales: “Todos entendemos que o beneficio é para o paciente”.

Por su parte, el director de Atención Hospitalaria del área sanitaria, José Antonio Origueira, puso en valor la evolución de la unidad de mama del CHUO y su capacidad innovadora. “Hemos pasado de ser modelo en ecografía y reconstrucción de mama a ser modelo en cirugía robótica”, destacó. También subrayó el trabajo del equipo multidisciplinar y la apuesta por la formación y la transmisión de conocimiento a los profesionales más jóvenes.