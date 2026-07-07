Ourense no tempo: album de verano | Curros Enríquez y la I.A.

Si os fijáis en la fotografía de prensa que os muestro, sin duda la veréis interesante; principalmente porque nos deja ver la calle Curros Enríquez sin el “faro” de la ciudad, y no me refiero al antiguo negocio de los Domínguez, sino a nuestra Torre.

Vemos también el escaso tráfico, con la gente caminando por el centro de la calzada (algo muy frecuente entonces), el uso de la bicicleta no como ocio, sino como perfecto medio de transporte, y un recuerdo a uno de los muchos oficios desaparecidos: el de panadera.

Pero no me refiero a quien trabaja en el horno, sino a aquellas personas que a primera hora se acercaban a recoger las hornadas para llevar el pan caliente a cafeterías, restaurantes y domicilios particulares.