Ourense no tempo: album de verano | Aquellas ferias

Lo decía don Hilarión y no se equivocaba -¡cuánto sabían nuestros mayores!. “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”. Siempre me acuerdo de esa frase al encontrar fotografías como la de hoy.

Hace muchísimo tiempo que no voy al Campo da feira; también es cierto que cuando iba era para degustar un magnífico pulpo, pues yo de carne ó caldeiro no soy. Además, hoy ese pulpo se prepara todos los fines de semana en muchas esquinas de la ciudad. Así que mis visitas a la feria pertenecen al pasado.

De todas maneras, no recuerdo haber visto imágenes como la que hoy os muestro, y tampoco es que sea de la “prehistoria”. El periódico del que la extraje es de 1971. El texto que la acompañaba nos informaba que el invierno ya se había ido y muchos vecinos de la ciudad y su contorno buscaban un gorrino “simpático” y con buen apetito para que les hiciera compañía. Lo que se planteaba era una relación de amistad sincera... eso sí, solo por unos meses. Ahora que lo pienso, el 19 de marzo es -o era- el Día del Padre; ¿qué mejor regalo que una mascota?

Al mismo tiempo, se disparaba la venta de vides de Vilamartín, completando el ciclo de la feria.