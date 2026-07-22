Ourense no tempo: álbum de verano | Publicidad del pasado

Entre las deficientes impresiones de aquella época y el inexorable paso del tiempo, muchos de los antiguos anuncios publicados en prensa han acabado convertidos en manchas difíciles de descifrar, perdiendo por completo su función publicitaria original.

Hoy rescato uno de los anuncios que la Cristalería La Belga publicó durante sus años de actividad. Aunque debo reconocer que esta empresa apenas necesitaba publicidad: en aquel entonces, cuando cualquier ourensano o gallego pensaba en cristales, el nombre de esta casa era el primero que le venía a la mente.

El motivo de su popularidad era bien conocido: su tienda de distribución estaba situada en lo que hoy es la calle Concordia. Allí, en sus escaparates, tenían instalados unos espejos con la ondulación exacta para que, al mirarte en ellos, tu figura se viera extremadamente estilizada o muy robusta, según el espejo que eligieras. Como es lógico, tanto los niños como los que ya no lo eran tanto se lo pasaban pipa divirtiéndose con sus reflejos.

Mi intención es recopilar más datos sobre esta empresa. Si tenéis alguna fotografía o anécdota que queráis compartir, ya conocéis mi correo: ourensenotempo@hotmail.com