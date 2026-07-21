Ourense no tempo: álbum de verano | El tráfico en 1969
LEMBRANZAS
Rafael Salgado trae una nueva entrega de Ourense no tempo.
Una fotografía muy sencilla y que, aparentemente, no tiene valor. Salvo... para recordar que la ciudad tenía prácticamente dos sentidos de circulación en todas sus vías. Si acaso, solo había un sentido en la zona antigua -Colón, Villar, Hernán Cortés y su entorno- debido a la estrechez de las calles.
Pero fijaos en el caos que había delante del Parque. Pensad, además, que los coches podían continuar de frente por la calle del Paseo, girar a la derecha hacia Concejo o hacia la izquierda por el parque.
La manera de entenderlo es que, por aquel entonces, el parque móvil era mucho más escaso y, aun así, ¡mirad qué colas!
La inteligencia artificial tiene grandes virtudes, pero, por “fortuna”, también grandes errores. Si fuera perfecta, no nos obligaría a estar atentos. Por ejemplo, los autobuses ourensanos de aquellos años no sé si eran de color rojo, y aquí la IA los muestra de verde, que también fueron pero creo que antes. Además, si os fijáis, parece que solo se vendían coches en color beis. ¿Estarían de moda o es que la tecnología se quedó sin paleta de colores?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Historias de un sentimental
Aquellas leyendas del fútbol ourensano que no se deben olvidar
DESCUENTOS DE ROPA
Ofertas más asequibles pero menos atractivas en las rebajas de Ourense