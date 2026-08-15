Ourense no tempo: álbum de verano | El tráfico en Ervedelo

Con las fotos antiguas suele ocurrir que son los pequeños detalles los que más llaman nuestra atención.

Fijaos, si no, en esta fotografía de una esquina céntrica y de sobra conocida; para los más despistados, se trata del cruce de la calle Ervedelo con Progreso.

Hace un par de meses le enseñé esta imagen a un amigo y me sorprendió con su reacción inmediata: “¡Qué curioso, Ervedelo con doble dirección!”. El hecho de que el Bar Deportivo siguiera en pie, que el actual centro de salud fuera por aquel entonces el sanatorio del doctor Arsenio Raposo, que Formosel tuviera su tienda en las Galerías Lido o que la emblemática Bermello se llamara aún Electro Hogar... todos esos hitos históricos le pasaron desapercibidos. Sin embargo, la doble dirección fue lo primero que vio.

Movido por la curiosidad, hice una pequeña encuesta entre mis allegados y, para mi sorpresa, todos coincidieron: ese detalle no se le escapó a ninguno.

¿Será que echamos de menos el poder salir de O Couto directamente por Ervedelo? ¿O es que los que vivimos en aquella ciudad de tráfico pausado añoramos esas antiguas comodidades?

No tengo la respuesta, pero lo cierto es que, últimamente, me fijo mucho más en la evolución del sentido de nuestras calles.