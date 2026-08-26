Ourense no tempo: álbum de verano | Revolucion Biscuter

La caravana Biscuter a su paso por la gasolinera de Rumbao, en la calle del Progreso

En septiembre de 1955, la ciudad vivió un evento que prometía ser revolucionario: la presentación de los primeros Biscuter. Aquel vehículo, apodado popularmente como “la moto de cuatro ruedas”, nacía con el objetivo de dar solución a las necesidades de movilidad de muchos ourensanos.

Este ingenio fue el fruto de la unión de cinco empresas metalúrgicas catalanas, que fundaron para tal fin la compañía Auto Nacional. La premisa era clara: fabricar un vehículo sencillo, barato y fiable. En gran medida, el objetivo se cumplió; su precio superaba por poco al de una motocicleta y su mecánica era robusta. Sin embargo, no estaba exento de limitaciones, como una velocidad punta muy reducida y las dificultades que presentaba para circular en días de lluvia.

En Ourense, la distribución recayó en una figura de renombre en el sector: José Ramón Pérez Rumbao. A pesar de que puso todo su conocimiento y empeño en promocionarlo, Galicia no fue, precisamente, la región de España donde este singular microcoche alcanzó su mayor éxito.