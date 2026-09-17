¿Sabe usted que en Ourense no se hace "turismo de riesgo", sino "turismo de andamio"?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, "no vamos a ver más vallas", frase recurrente entre los guías turísitco

¿Sabe usted que en Ourense no se hace "turismo de riesgo", sino "turismo de andamio"?
¿Sabe usted que en Ourense no se hace "turismo de riesgo", sino "turismo de andamio"?

¿Sabe usted que la historia contemporánea de Ourense está influyendo (para mal) en las visitas turísticas? ¿Que los constantes cierres y obras generan curiosidad? ¿Que algún guía turístico se ha disculpado con los visitantes por el exceso de andamiaje? ¿Que “no vamos a ver más vallas” es una disculpa que se hace en referencia a la Plaza de Abastos, los edificios de Vázquez Gulías o el Museo Arqueológico?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats