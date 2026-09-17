¿Sabe usted que en Ourense no se hace "turismo de riesgo", sino "turismo de andamio"?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, "no vamos a ver más vallas", frase recurrente entre los guías turísitco
¿Sabe usted que la historia contemporánea de Ourense está influyendo (para mal) en las visitas turísticas? ¿Que los constantes cierres y obras generan curiosidad? ¿Que algún guía turístico se ha disculpado con los visitantes por el exceso de andamiaje? ¿Que “no vamos a ver más vallas” es una disculpa que se hace en referencia a la Plaza de Abastos, los edificios de Vázquez Gulías o el Museo Arqueológico?
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