¿Sabe usted que en Ourense no se hace "turismo de riesgo", sino "turismo de andamio"?

¿Sabe usted que la historia contemporánea de Ourense está influyendo (para mal) en las visitas turísticas? ¿Que los constantes cierres y obras generan curiosidad? ¿Que algún guía turístico se ha disculpado con los visitantes por el exceso de andamiaje? ¿Que “no vamos a ver más vallas” es una disculpa que se hace en referencia a la Plaza de Abastos, los edificios de Vázquez Gulías o el Museo Arqueológico?