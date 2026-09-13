¿Sabe usted que los turistas no vienen a Ourense a ver andamios?

¿Sabe usted que en pleno año récord de visitantes en Ourense, el Museo Arqueolóxico siga cerrado a cal y canto? ¿Que desde el Gobierno prometieron que la reforma estaría rematada a principios de año, pero la realidad sigue siendo el andamio? ¿Que lo más indignante es el silencio sepulcral desde Madrid, donde ni están ni se les espera para dar una triste explicación? ¿Que andarán ocupados tapando escándalos como para acordarse de Ourense?