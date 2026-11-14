Sabe usted que en Ourense algunos patinetes ya no se conforman con adelantar a los coches y también se llevan sus retrovisores?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una nueva modalidad de conducción urbana en la que las dos ruedas parecen dar licencia para hacer de todo, menos mirar por dónde se circula.
¿Sabe usted que este espejo retrovisor fue víctima de un conductor excesivamente despistado? ¿Que estos desperfectos se suelen dar por el lado de la carretera? ¿Que el culpable iba pilotando un flamante patinete eléctrico? ¿Que cada vez se ven más de estos patinetes trucados en la city? ¿Que lo que podría ser un gran medio de transporte urbano se convierte en un peligro en las manos de un conductor temerario?
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