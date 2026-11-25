Ourense se sumó este miércoles a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actos en la ciudad a lo largo de toda la jornada. Durante el primer semestre de 2026, los juzgados de la provincia recibieron 374 denuncias por violencia de género, un 11,6% menos que en el mismo período del año anterior. Pese al descenso, Ourense sigue registrando una media de más de dos denuncias diarias.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, el sistema VioGén mantiene actualmente 527 casos activos en la provincia, frente a los 567 de hace un año y los 320 de 2015. Del total, 441 presentan un riesgo bajo, 84 medio y dos alto. Además, durante el primer semestre del año se solicitaron 68 órdenes de protección, de las cuales 37 fueron adoptadas posteriormente por los juzgados.

Episodios graves

Aunque este año la provincia no contabiliza ningún feminicidio confirmado en el ámbito de la pareja o expareja, la violencia machista ha dejado episodios de especial gravedad. Entre ellos, el apuñalamiento de una mujer presuntamente a manos de su expareja en presencia de sus dos hijas menores en el barrio de San Francisco, en junio, o la agresión sufrida en agosto por una mujer en O Carballiño, que saltó desde un balcón para escapar de su pareja. Desde 2003, Ourense acumula ocho víctimas mortales por violencia de género.

Por otro lado, el servicio 016 recibió 438 llamadas y consultas por WhatsApp procedentes de la provincia entre enero y septiembre. También ha aumentado el número de usuarias del servicio telefónico de atención y protección a las víctimas (ATENPRO), que pasó de 84 a 112 en un año, un incremento del 33,3%. Al cierre de septiembre, Ourense contabilizaba además 28 dispositivos electrónicos activos para el seguimiento de las medidas de alejamiento.