Ourense se prepara para el eclipse del mes de agosto: pasos a seguir

El Liceo de Ourense acogió este jueves una jornada bajo el título “Ollando a eclipse”, una cita para abordar los detalles de este fenómeno que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. El encuentro contó con la participación de Susana Bayo, doctora en Física; Jorge Mira, catedrático de Electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela, y Mercedes Hernández, representante de la asociación Salubrízate.

Susana Bayo calificó este eclipse como un acontecimiento histórico, puesto que se trata de un eclipse total y han pasado más de 100 años desde la última ocasión, mientras que la siguiente oportunidad no llegará hasta 2053. Por su parte, el catedrático Jorge Mira, desde el punto de vista físico, explicó las variables meteorológicas que condicionan este tipo de eventos astronómicos.

El eje central de la jornada estuvo dedicado a la salud comunitaria, bajo la coordinación de la plataforma Salubrízate. Por su parte, Mercedes Hernández enfatizó la necesidad de proteger la vista empleando exclusivamente gafas homologadas para observar estos fenómenos. De igual forma se advirtió que, bajo ningún concepto, deben utilizarse gafas de sol convencionales, por muy oscuras que parezcan, ya que mirar directamente al sol puede acarrear graves daños oculares.

Los ponentes también hicieron hincapié en otras pautas de prevención, como los viajes en coche y la exposición continuada de la piel a la luz del sol en agosto.