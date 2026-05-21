Gafas y cámaras con filtro, claves para observar eclipses

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses ha publicado una guía con recomendaciones para observar los eclipses de forma segura, insistiendo en el uso de gafas certificadas y en no mirar al Sol con cámaras o telescopios sin filtros específicos. El documento advierte de que mirar al Sol sin protección puede causar daños permanentes en la retina.

La guía recuerda que las gafas homologadas ISO son “el único método seguro” para observar el fenómeno y alerta sobre posibles falsificaciones o defectos en las lentes, señalando que deben desecharse si están dañadas. También recalca que solo se pueden retirar durante la fase de totalidad de los eclipses de 2026 y 2027.

El plan incluye además consejos para prevenir golpes de calor, deshidratación, picaduras de insectos y problemas derivados de grandes aglomeraciones, así como recomendaciones logísticas como llevar agua, comida y combustible o evitar desplazamientos innecesarios ante las previsiones de fuertes retenciones.

Principales recomendaciones

Asimismo, se pide especial atención con menores y personas dependientes para garantizar el correcto uso de las gafas de protección y se recomienda controlar a los animales domésticos por posibles alteraciones de comportamiento causadas por la oscuridad repentina. El Gobierno también prepara un Plan Integral de Seguridad con medidas de tráfico, movilidad y coordinación policial. Los expertos aconsejan observar el eclipse desde el propio municipio siempre que sea posible para reducir riesgos y disfrutar del fenómeno de una forma tranquila y segura.

La guía también alerta de que las grandes concentraciones de personas pueden provocar caídas, mareos, ansiedad o dificultades de acceso a servicios sanitarios, por lo que recomienda seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y evitar zonas masificadas. Además, recuerda que se prevén importantes congestiones de tráfico y saturación de servicios, motivo por el que se aconseja planificar con antelación rutas y horarios, así como estacionar únicamente en zonas habilitadas para evitar riesgos viales.

El documento fue presentado en la cuarta reunión de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, con participación de representantes de 12 ministerios y 17 comunidades autónomas. Cigudosa agradeció “el esfuerzo y coordinación” de todas las administraciones implicadas en la organización del evento astronómico.