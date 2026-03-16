La Xunta enmarca en un Proyecto de Interés Autonómico la construcción de 1.100 viviendas protegidas en el barrio de O Vinteún para agilizarlo
CONSTRUCCIÓN PREVISTA EN 2028
El proyecto de construcción de 1.435 viviendas en el barrio de O Vinteún se engloba en la estrategia de la Xunta de Galicia de suelo residencial para construir 25.000 viviendas, la mayoríade ellas viviendas protegidas. Ahora se abrirá un plazo de consulta pública y la construcción está proyectada en 2028
La Xunta de Galicia aprobó este lunes en su Consello la creación de un Proyecto de Interés Autonómico (PAI) para la construcción de 1.435 viviendas en la zona del Escorial-O Vinteún.
Este proyecto contempla que al menos el 80% de las viviendas construidas sean protegidas y el resto libres. Estas serían construidas en bloques de tres a cinco alturas desde las zonas centrales hasta las limítrofes.
En el espacio de 134.345m2 situado en el norte del núcleo de la ciudad, en el barrio de O Vinteún. Entre la entrada de la N-525 y la zona industrial dos Coíñas, se pretende construir este proyecto que también prevé hacer uso de espacios terciarios para impulsar la vitalidad del barrio.
También, incluye la construcción de 342 plazas de aparcamiento públicas donde diez estarán destinadas a personas con movilidad reducida.
Así se muestra en la documentación de la Xunta cómo quedaría la zona:
Apertura de alegaciones y construcción prevista en 2028
La Xunta pretende lanzar la licitación de este proyecto en el segundo semestre de 2027 e iniciar la construcción en 2028.
El Consello de la Xunta ha acordado hoy impulsar este plan amparado en un PIA (Proxecto de Interese Autonómico), un instrumento de ordenación del territorio que identifica actuaciones estratégicas de alto impacto económico, social o industrial y que supera el ámbito acotado a la gestión municipal.
Esta declaración agiliza, por tanto, la tramitación administrativa, reduce plazos y permite crear suelo industrial o residencial, como es el caso del proyectado en este barrio de O Vinteún. Supone un primer paso, una vez el PAI sea aprobado e incluido en el DOG, se abre el plazo de alegaciones.
Este plan se incluye en la estrategía de suelo residencial con el que la Xunta pretende construir 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protegidas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
TRASLADADAS AL HOSPITAL
Un incendio en una vivienda deja dos personas heridas en Ourense
INSPIRACIÓN EN "SIRAT"
La marca ourensana Adolfo Domínguez viste a Óliver Laxe en los Oscar
Lo último
IMPULSAR EL COMERCIO LOCAL
Prolimia se vuelca con los papás en el Día del Padre
13 MUJERES ASESINADAS EN 2026
Detenidas dos personas por el asesinato machista de una mujer en Huesca
COLECCIÓN FOTOGRÁFICA
Exposición | Habitar la huella
ATLETAS DEL FUTURO
Galería | La cantera del atletismo gallego brilla y disfruta en Expourense