La Xunta enmarca en un Proyecto de Interés Autonómico la construcción de 1.100 viviendas protegidas en el barrio de O Vinteún para agilizarlo

Proyecto de construcción de vivienda protegida en O Vinteún promovido por la Xunta.

La Xunta de Galicia aprobó este lunes en su Consello la creación de un Proyecto de Interés Autonómico (PAI) para la construcción de 1.435 viviendas en la zona del Escorial-O Vinteún.

Este proyecto contempla que al menos el 80% de las viviendas construidas sean protegidas y el resto libres. Estas serían construidas en bloques de tres a cinco alturas desde las zonas centrales hasta las limítrofes.

En el espacio de 134.345m2 situado en el norte del núcleo de la ciudad, en el barrio de O Vinteún. Entre la entrada de la N-525 y la zona industrial dos Coíñas, se pretende construir este proyecto que también prevé hacer uso de espacios terciarios para impulsar la vitalidad del barrio.

También, incluye la construcción de 342 plazas de aparcamiento públicas donde diez estarán destinadas a personas con movilidad reducida.

Así se muestra en la documentación de la Xunta cómo quedaría la zona:

Apertura de alegaciones y construcción prevista en 2028

La Xunta pretende lanzar la licitación de este proyecto en el segundo semestre de 2027 e iniciar la construcción en 2028.

El Consello de la Xunta ha acordado hoy impulsar este plan amparado en un PIA (Proxecto de Interese Autonómico), un instrumento de ordenación del territorio que identifica actuaciones estratégicas de alto impacto económico, social o industrial y que supera el ámbito acotado a la gestión municipal.

Esta declaración agiliza, por tanto, la tramitación administrativa, reduce plazos y permite crear suelo industrial o residencial, como es el caso del proyectado en este barrio de O Vinteún. Supone un primer paso, una vez el PAI sea aprobado e incluido en el DOG, se abre el plazo de alegaciones.

Este plan se incluye en la estrategía de suelo residencial con el que la Xunta pretende construir 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protegidas.