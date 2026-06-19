Ourense se prepara para un San Juan de hasta 43 grados

Ourense se prepara para el primer gran episodio de temperaturas extremas del verano, que elevará los termómetros por encima de los 40 grados en los valles del Miño y del Sil. Tras una semana marcada por la inestabilidad y las tormentas, una masa de aire sahariano elevará los termómetros hasta unos asfixiantes 43°C durante la festividad de San Xoán.

La escalada térmica comenzará este fin de semana. Según las previsiones de MeteoGalicia y Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), el domingo 21, coincidiendo con el solsticio de verano, la capital ourensana ya rozará los 39 °C. Sin embargo, el pico de esta ola de calor se registrará entre el martes 23 y el miércoles 24 de junio. Durante esas jornadas, las máximas, avanza Aemet, podrín alcanzar los 43 °C en la ciudad y se encadenarán noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 21 °C, dificultando el descanso.

El desencadenante de este episodio es una situación de bloqueo atmosférico sobre el golfo de Génova, combinada con la formación de una dana al oeste de la península ibérica. Esta configuración actuará como un motor que impulsará aire extraordinariamente cálido y seco desde África, creando una cúpula de calor.

Los expertos señalan que la intensidad final del episodio dependerá de la posición exacta de la dana y del anticiclón. En el peor de los escenarios (si se establece un flujo de viento del sureste), se podrían batir récords absolutos en Galicia, en un mes de junio que ya dejó marcas históricas la semana pasada en ciudades como A Coruña.

Tormentas secas

Ante estas previsiones, la Aemet advierte de un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, recomendando extremar las precauciones con las personas más vulnerables.

A nivel medioambiental, el cóctel de calor sofocante, polvo en suspensión (calima) y la probable aparición de tormentas secas (aparato eléctrico con escasa precipitación) disparará el riesgo de incendios forestales. Las autoridades instan a la máxima responsabilidad, dado que este escenario crítico coincidirá de pleno con la celebración de San Xoán y el encendido de miles de hogueras en toda la provincia.

El PSOE insiste en pedir medidas para combatir el calor en la ciudad

El grupo municipal del PSOE ha criticado la “inacción” del gobierno local frente a las olas de calor. La concejala socialista María Fernández Ojea lamenta que reclamar medidas estructurales en materia climática sea como “clamar no deserto”. Desde el PSOE urgen la elaboración de un “auténtico Plan Municipal de Adaptación á Calor, con medidas concretas para protexer á poboación máis vulnerable, aumentar as zonas de sombra, adaptar os horarios das e dos traballadores do Concello, incrementar a arborización urbana e avanzar na renaturalización dos barrios”. Como respuesta inmediata, proponen habilitar refugios climáticos y ampliar las fuentes de agua potable.

Las socialistas apoyan sus demandas en el informe, elaborado para Amigos da Terra que señala a Ourense como la ciudad con peor acceso a zonas verdes de todo España, ya que solo el 9% de suello residencia tiene acceso a zonas verdes a menos de 300 metros.