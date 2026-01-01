Año nuevo entre tractoradas, fuego y música en el Parque de San Lázaro

Ourense cerró el año 2025 de manera poco convencional, combinando protesta y celebración, fuego y lentejuelas, en el centro de la ciudad, ambientados por un equipo de música que se escuchaba alrededor de toda la manzana del parque San Lázaro y a golpe de megáfono desde el que se lanzaban frases de protesta y también de celebración. "¡Qué frío y aquí siguen! Fuera de sus casas y en un día tan señalado, pero se mantienen", comentaban los qué pasadas las doce de la noche salían ya de sus casas para dar una vuelta y celebrar con sus amistades la entrada del Año Nuevo al encontrarse con los agricultores y ganaderos que con sus tractores optaron por un fin de año en clave de protesta.

La jornada comenzó por la mañana con una tractorada del sector ganadero y agrario, que volvió a recorrer las calles de la ciudad por tercer día consecutivo. Con lemas como “Gandeiros unidos” y “Sen campo, a cidade non come”, los participantes reclamaron una PAC más justa y una defensa del campo en el marco de las negociaciones del Mercosur, indemnizaciones por daños y la defensa de los servicios públicos en el rural.

Ya entrada la noche, la concentración se concentró en torno a Él Ángel Caído, la escultura simbólica en la parte baja del parque San Lázaro construida en piedra por Francisco Asorey en 1951 y ubicada frente a la subdelegación del Gobierno ante la que están mostrando sus reivindicaciones.

El fuego, que inicialmente prendieron los ganaderos y agricultores para defenderse del intenso frío que hizo estos días, se convirtió en un gran aliado también en la Nochevieja para dar la bienvenida al 2026. Allí, con los tractores aún aparcados rodeando la subdelegación y las calles, manifestantes y vecinos se fueron sumando en torno al fuego y a la música que ellos mismos. Pusieron para amenizar la noche con dos grandes altavoces y así compartir canciones bailes y también frases de protestas entre tema y tema.

La protesta, sigue

En el ambiente se podía palpar complicidad cuando los ourensanos que pasaban por este punto. Algunos de tiros largos los jóvenes con sus atuendos de gala, los tacones y los trajes de chaqueta se cruzaban con los ganaderos y agricultores que siguen en pie de guerra y les deseaban ánimo o se quedaban a su lado un rato conversando y disfrutando de la música.

El ambiente fue una mezcla de celebración y reivindicación, con canciones ambientadas por los reflejos de las llamas y mensajes de protesta, mientras los asistentes se felicitaban y daban la bienvenida al 2026.

La tractorada de la mañana del 31 de diciembre y la fiesta nocturna al pie de El Ángel Caído dejaron una imagen diferente este fin de año en Ourense: una ciudad que recibe el año nuevo entre tradición, diversión y compromiso social, recordando la fuerza de su comunidad rural y urbana, tal cómo expresaban algunos de los vecinos que se encontraron con la protesta.