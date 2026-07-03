Ourense registra más de 5.000 solicitudes de regularización extraordinaria

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo oficial concluyó el pasado 30 de junio, cerró con un total de 5.175 solicitudes registradas en la provincia de Ourense, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra es ligeramente superior a los 4.000 extranjeros que el Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Permanente de la Inmigración apuntaba que podrían beneficiarse. Visto de otra forma, el número de peticiones registradas representa un 1,72% del total de la población ourensana (304.280 habitantes).

A nivel autonómico, la medida ha tenido un impacto notable, alcanzando una cifra total de 38.747 peticiones. A Coruña se sitúa a la cabeza con 17.219 solicitudes. Le siguen la provincia de Pontevedra con 10.406 expedientes; Lugo, con 5.947; y, finalmente, Ourense.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco destacó que los datos evidencian tanto la necesidad de esta medida como la capacidad de respuesta de las administraciones y de las entidades que colaboraron en su desarrollo. En el caso de Ourense, entidades sociales como Cruz Roja y la Asociación Xarela prestaron ayuda directa a los solicitantes.

El perfil de personas atendidas se reparte equitativamente entre hombres (50,3%) y mujeres (49,7%). Sin embargo, la mayor parte de las solicitudes (26,3%) corresponde a ciudadanos de entre 25 y 34 años. El 29% procede de Venezuela, el 26,3% de Colombia, y el 13,7% de Perú, siendo los tres países mayoritarios. El porcentaje restante se reparte entre países como Brasil (6,7%), Senegal (3,6%) o Marruecos (3,5%), entre otros.

Resultados nacionales

El volumen de demanda en Galicia se enmarca dentro de un proceso masivo a nivel estatal. En toda España, se han registrado un total de 1.174.978 solicitudes. La administración ya trabaja para dar respuesta a este aluvión burocrático. Según los primeros datos oficiales, se tramitaron ya 608.000 expedientes, lo que representa cerca del 52 % del total de las solicitudes presentadas antes de que expirara el plazo legal estipulado.