Ourense registra el mayor apoyo a la huelga médica

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras registró este miércoles los niveles de participación más altos de toda Galicia durante la tercera jornada de huelga contra la reforma del Estatuto Marco, que regula el Ministerio de Sanidad.

Tras el paréntesis que supuso el festivo local del martes, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) alcanzó un seguimiento del 25,68 % en el turno de mañana, situándose como el segundo dato más alto de los grandes hospitales gallegos tras el área de Vigo. Sin embargo, el desplome de la participación en la ciudad olívica durante la tarde (2,56 %) frente a la mayor constancia en Ourense (12,24 %) convirtió al CHUO en el centro con el seguimiento medio más elevado de Galicia durante toda la jornada, con un 18,96 %. En el nivel de Atención Primaria, el área ourensana se situó a la cabeza de la comunidad con un respaldo del 9,13 % matinal que escaló hasta el 12,12 % por la tarde, duplicando e incluso triplicando la participación de otras áreas sanitarias.

A media mañana, medio centenar de médicos se concentraron frente a las puertas del CHUO para visibilizar su malestar. Los facultativos reclaman un estatuto propio que reconozca su responsabilidad clínica y exigen soluciones al exceso de trabajo, criticando que la jornada máxima de promedio se fije en 45 horas. Entre las demandas destacan la necesidad de que las guardias obligatorias computen como tiempo trabajado para la jubilación y, en el ámbito gallego, la materialización de la jornada de 35 horas y el reconocimiento de la carrera profesional íntegra. Para la Atención Primaria, las exigencias son claras: agendas cerradas con un máximo de 30 pacientes y voluntariedad en los turnos de los sábados.

A nivel autonómico, el impacto acumulado de los paros provocó la suspensión de cerca de 15.000 actos médicos en apenas tres días. Según el balance oficial facilitado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras reunirse con los gerentes de las siete áreas sanitarias, el conflicto ya ha paralizado 379 cirugías, 7.552 consultas hospitalarias y 6.555 en Atención Primaria. Aunque la Xunta cifró el seguimiento global de la mañana en un 17,69 %, el sindicato O’Mega elevó el respaldo real al 83 % en los hospitales y al 30 % en los centros de salud.

En la provincia, la actividad en los hospitales comarcales fue dispar debido al calendario festivo: mientras el Hospital Público de Valdeorras registró un seguimiento del 4,92 % por la mañana, en Verín la participación fue nula al ser jornada festiva en la localidad.

La Consellería de Sanidade urgió el miércoles al Ministerio de Sanidad a retomar el diálogo para evitar que las movilizaciones se repitan una semana al mes hasta el verano. Paralelamente, la Xunta puso en marcha dos grupos de trabajo para reformar la Atención Primaria y se comprometió a negociar mejoras retributivas para el personal de urgencias hospitalarias y PAC.