Ourense registra el octavo día más lluvioso del siglo

El domingo dejó en la ciudad una de las jornadas más lluviosas en lo que va de siglo. La estación meteorológica de Eulogio Gómez Franqueira acumulaba a última hora 60,3 litros por metro cuadrado, una cifra que situaría la jornada como la octava más lluviosa del siglo XXI y la cuarta del último lustro. El dato todavía estaba pendiente de validación por parte de MeteoGalicia al cierre de esta edición.

Las precipitaciones se concentraron especialmente durante la mañana. El momento de mayor intensidad se registró alrededor de las 11,10 horas, cuando cayeron 7,5 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. Entre las 10,40 y las 11,40 horas se acumularon 24,6 litros, más del 40% de toda la lluvia recogida durante el domingo.

El histórico recoge episodios superiores, como los 96,2 litros del 21 de septiembre de 2002, los 95,3 del 9 de septiembre de 2023 y los 79,7 del 23 de octubre de 2011. Dentro del último lustro también destacan los 64,2 litros del 5 de noviembre de 2025 y los 63,5 del 29 de mayo de 2023. La intensidad de la jornada resulta especialmente significativa al compararla con los meses anteriores. Los más de 60 litros de este domingo superan las precipitaciones registradas durante seis de los diez primeros meses completos de 2026: marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre. De hecho, entre junio, julio, septiembre y octubre apenas sumaron 39,4 litros, casi 21 menos que en el día del domingo.

En el resto de la provincia, A Veiga registró 59,4 litros por metro cuadrado, la segunda mayor cantidad acumulada en una jornada durante el último lustro en la estación de Serra do Eixe, solo por detrás de los 81,9 litros del 26 de octubre de 2023. Las precipitaciones también fueron abundantes en Vilariño de Conso, con 49,4 litros; Vilamartín de Valdeorras, con 48; y Larouco, con 42,4, según los registros de MeteoGalicia.