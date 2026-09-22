Ourense registra temperaturas de récord con un calor sofocante a dos días del otoño

Ourense ha vuelto a reescribir su historia climatológica con un episodio de calor asfixiante e inédito a las puertas del otoño astronómico -que llega esta próxima madrugada-. Este lunes, 21 de septiembre, la ciudad alcanzó unos extraordinarios 38,5 grados poco antes de la seis de la tarde, según los datos de MeteoGalicia, fijando la cifra más alta jamás medida en la provincia en esta época del año desde que existen registros históricos. El registro convirtió a la ciudad en el techo térmico de España y de toda Europa.

La brecha térmica entre el valle del Miño y el resto del continente resulta demoledora. Mientras Ourense marcaba 38,5 °C, grandes capitales continentales se situaban a una distancia abismal, registrando 22 °C en París, 22 °C en Londres o 27 °C en Roma. La máxima ourensana superó holgadamente a los puntos habitualmente más cálidos del sur peninsular y del Mediterráneo, como Sevilla (34 °C), Madrid (31 °C), Barcelona (29 °C) o Atenas (30 °C). Incluso rebasó con claridad los valores anotados en el norte de África, como los 32 °C de Rabat y Trípoli o los 34 °C de El Cairo, equiparándose únicamente a enclaves del desierto sahariano o de Oriente Medio como Bagdad (39 °C), Omán (41º) o Kuwait (42 °C).

El liderazgo ourensano fue total en todas las redes meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología situó a la capital ourensana al frente del ránking nacional, superando a la tarraconense Tortosa (37,1 °C). En la red autonómica, a los 38,5 °C de la ciudad se sumaron los los 37,5 °C de Leiro, extendiendo el ambiente canicular a la comarca del Ribeiro.

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Ante la persistencia de esta masa de aire cálido, la Aemet mantendrá activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la cuenca del Miño de Ourense de forma continuada hasta el próximo jueves. Se prevén máximas de más de 38 grados para hot martes y valores de entre 36 y 37 grados el miércoles y el jueves, bajo cielos despejados y con mínimas nocturnas de entre 14 y 16 grados. El alivio progresivo no llegará hasta el viernes, cuando la retirada del anticiclón propicie un descenso térmico hacia los 32-33 grados y abra la puerta a una mayor nubosidad de cara al fin de semana.