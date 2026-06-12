Ourense registra este viernes la temperatura más alta del 2026: 38.7 ºC

Si el calendario buscaba el día idóneo para inaugurar la temporada de piscinas en Ourense, el termómetro se encargó este viernes de confirmarlo. Ourense se convirtió en un horno flotante al alcanzar una temperatura máxima de 38,7°C a las 18:50 horas, según los datos oficiales de MeteoGalicia. Esta marca no solo corona a la de este viernes como la tarde más calurosa en lo que va de año, sino que situó a la ciudad de As Burgas en el podio estatal del sofoco.

Las protagonistas del día fueron las piscinas municipales de Oira, que abrieron sus puertas de forma gratuita y dejando atrás los sistemas de citas previas heredados de la pandemia. Desde las once de la mañana y hasta las nueve de la noche, el recinto mantendrá este horario continuado de lunes a domingo, incluidos los festivos, hasta el 13 de septiembre. Según el Consello Municipal de Deportes, se esperan 125.000 usos a lo largo de este verano.

Oira logró ser el primer recinto acuático de todo el entorno en inaugurar la temporada. Como novedad, este año se han instalado vallados de protección exteriores para evitar la intrusión de animales y garantizar una higiene impecable en la zona de playa. Desde el servicio municipal recuerdan que para mantener la buena convivencia es fundamental respetar las normas: no se permite fumar, consumir alcohol, ni introducir patinetes o bicicletas, y las sillas y hamacas deben quedarse en casa, estando reservadas exclusivamente para personas con movilidad reducida.

Para quienes prefirieron una alternativa más céntrica, la piscina exterior del pabellón de Os Remedios se sumó a la fiesta inaugurando su temporada de verano. En este caso, el espacio está disponible para los abonados a las instalaciones o mediante la compra de entrada, y funciona de lunes a sábado.