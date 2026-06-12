Galería | Primera jornada de las piscinas de Oira abiertas en el día más caluroso del 2026 en Ourense

Las piscinas municipales de Oira fueron las grandes protagonistas de la jornada al abrir oficialmente la temporada de verano en Ourense. El complejo funcionará ininterrumpidamente de once de la mañana a nueve de la noche, todos los días de la semana, incluidos festivos, hasta el 13 de septiembre. Desde el Consello Municipal de Deportes se prevé que las instalaciones registren alrededor de 125.000 usos a lo largo del verano.

Como novedad este año, se han instalado vallados perimetrales de protección para impedir la entrada de animales y reforzar las condiciones de higiene en la zona de playa fluvial.

Así ha sido el primer día de puertas abiertas, a través de las fotografías de Iago Cortón.