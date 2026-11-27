Alfonso Rueda; presidente de la Xunta de Galicia, junto a Juan Antonio Aguilera; presidente de la Sociedad Española de Traumatología Laboral.

Ourense se convierte estos días en punto de encuentro de la traumatología laboral con la celebración del XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA), que reúne a más de 500 profesionales en el Auditorio Municipal. La cita, que comenzó el miércoles y concluye este viernes, congrega a especialistas en traumatología, medicina asistencial, enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional para compartir experiencias y avances en la prevención y recuperación de las lesiones relacionadas con el trabajo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó el jueves en el acto de inauguración, en el que destacó la importancia de la coordinación entre las distintas especialidades sanitarias para mejorar la atención a los trabajadores lesionados y facilitar su reincorporación laboral. También asistió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Relacionado El CHUO lleva su experiencia en traumatología de Ourense a Mozambique y forma a médicos del país

La inteligencia artificial y el dolor centran parte del programa

El programa científico combina mesas oficiales, talleres prácticos, presentación de casos clínicos y debates sobre distintas áreas de la salud laboral. Durante la jornada del jueves, los especialistas abordaron cuestiones como los mecanismos lesionales y la biomecánica para determinar la relación entre un accidente y las lesiones descritas, además del tratamiento integral del dolor lateral de codo en el ámbito laboral.

Asistentes atentos durante las ponencias del XXV Congreso de la Sociedad Española de Traumatología Laboral. | Xesús Fariñas

La inteligencia artificial aplicada a la medicina y el dolor regional complejo también protagonizaron sendas mesas de debate, en las que se analizaron los retos y oportunidades de estas herramientas y los problemas que plantea el abordaje de determinados cuadros clínicos.

La programación incluyó asimismo sesiones sobre fracturas y luxaciones del antebrazo, ejercicio terapéutico, fisioterapia y distintas técnicas de enfermería, junto con talleres de terapia ocupacional y neuromodulación no invasiva.

El congreso clausura este viernes su vigesimoquinta edición

La última jornada mantiene la actividad científica con nuevas sesiones centradas en la actualización del tratamiento de la patología meniscal y del ligamento cruzado anterior (LCA). También se abordan las enfermedades profesionales, su situación actual y las nuevas propuestas para ampliar su inclusión.

Entre los contenidos de este viernes figura además una mesa de la sociedad invitada semFYC sobre la patología del manguito de los rotadores en Atención Primaria. El programa concluye con una conferencia magistral a cargo de Marius Lekker y el acto de clausura.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, durante su intervención en la inauguración del XXV Congreso de la Sociedad Española de Traumatología Laboral. | Xunta

Con esta convocatoria, Ourense acoge durante tres jornadas un encuentro nacional que reúne a distintas disciplinas sanitarias alrededor de los desafíos de la traumatología laboral y la recuperación de la salud de los trabajadores.