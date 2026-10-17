Ourense rinde homenaje a sus héroes pioneros de la aviación

La celebración del centenario de los primeros grandes vuelos de la aviación española tiene gran protagonismo ourensano que se manifestó ayer a través de un emotivo tributo celebrado en la Subdelegación de Defensa recordando a grandes figuras históricas de origen local que marcaron un antes y un después en la historia aeronáutica del país. Este acto sirvió de prolegómeno a la exposición “Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española”, que minutos después se abrió al público metros más adelante en la calle del Paseo, en el Centro Cultural José Ángel Valente.

El acto arrancó a las 12,00 horas con un izado de bandera y un homenaje a los soldados caídos, de los cuales se destacó la trayectoria de tres ourensanos pertenecientes al Ejército fallecidos en tragedias aéreas y cuyos nombres figuran grabados en el monumento del Cuartel General del Ejército del Aire en Madrid: José Valencia (Ourense, 1889), fallecido en 1921 tras numerosas misiones de combate; Camilo Chacón (Ourense, 1896), que perdió la vida en 1920 como soldado de caballería con solo 24 años; y José Varela (Ourense, 1897), reconocido por su arrojo en Marruecos y fallecido a los 23 años.

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También se reivindicó la figura de otros ilustres pioneros de la provincia como Manuel González (Ferreiros, Entrimo, 1888), el primer piloto en lanzar a un paracaidista en Sudamérica; a Elixio Rodríguez (Grou, Lobios, 1910), que luchó en la Guerra Civil, falleciendo en 2007 a los 97 años; o Germán Varela (Graíces, A Peroxa, 1915), que acumuló el asombroso récord de 42.000 horas de vuelo abriendo rutas transoceánicas (incluso a Nueva York)

El acto rindió homenaje también a otros iconos gallegos de la aviación, concluyendo con una ofrenda floral de una descendiente -acompañada por el aviador más veterano del acto- del lalinense Joaquín Loriga (condecorado con la Medalla Militar en 1923 por su valor como aviador en la Guerra del Rif y que falleció en un accidente aéreo en Cuatro Vientos en 1927).

Exposición abierta

Apertura oficial de la exposición | José Paz

A las 12,30 horas echó a andar de forma oficial la muestra del Centro Cultural José Ángel Valente, abierta gratuitamente al público. Durante los días que dure la exposición, estarán en Ourense dos expertos en historia aeronáutica que realizarán visitas guiadas para explicar todos los detalles. Los grupos y colectivos interesados en solicitar una de estas visitas guiadas pueden organizarlo contactando directamente con la Subdelegación de Defensa en Ourense. La exposición permanecerá hasta el próximo 31 de octubre. Los visitantes podrán acercarse de martes a sábado en horario de mañana y tarde (de 11,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 20,00 horas), mientras que los domingos abrirá sus puertas exclusivamente en horario de mañana.