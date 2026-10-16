Una exposición en Ourense recoge las primeras grandes gestas de la aviación española

Desde este viernes los ourensanos tienen la posibilidad de contemplar y aprender parte de la historia de España a través de la aviación, así como los hitos más importantes sobre el aire en el periodo entreguerras (desde el conflicto del Rif a la Guerra Civil), con una exposición de ocho viajes aéreos que marcaron una época entre el 1926 y el 1935, bajo el nombre de “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”.

La muestra, que estará abierta al público en el Centro Cultural Ángel Valente, incluirá maquetas precisas de los aviones protagonistas, equipo aeronáutico, todo tipo de material de vuelo de la época, además de paneles con explicaciones muy desarrolladas y visuales sobre cada uno de los viajes áreos. “Es una exposición muy bonita y en Ourense somos uno de los afortunados porque la inauguró hace poco el rey y después de cuatro sitios ya recala aquí”, subrayó el coronel Peñas Peckler, subdelegado de Defensa de Ourense.

Este viaje al pasado recoge ocho expediciones emblemáticas que demostraron la capacidad técnica y humana de la época. Los visitantes podrán descubrir los detalles del Plus Ultra (1926) hacia Argentina, el vuelo de la Escuadrilla Elcano a Manila (1926), y la misión de la Patrulla Atlántida a Guinea (1926-1927). También se exponen el épico viaje del Jesús del Gran Poder por Iberoamérica en 1929 (con el primer vuelo directo transatlático, de Sevilla a Bahía), la travesía de Haya y Rodríguez a Guinea Española (1931), el vuelo del Ciudad de Manila a Filipinas (1933), la misteriosa travesía del Cuatro Vientos hacia Cuba (1933) y el largo salto del Santander a México (1935).

Unos vuelos con una dificultad drástica, que no son más, ya que muchos se quedaron en el camino por las condiciones extremas. “Hay que tener en cuenta que se jugaban la vida en esos aviones”, resaltó Jorge Clavero Mañueco, general del Ejército del Aire y del Espacio de España, que destacó que cada aterrizaje y cada misión completada llegaba a España como una noticia triunfal que “levantó el ánimo de los españoles” en esos tiempos.

La exposición permanecerá abierta de forma gratuita hasta el 31 de octubre. Para enriquecer la experiencia, la muestra cuenta siempre con guías expertos de la Asociación Voluntaria de Amigos del Museo del Aire a disposición del público. Además, se organizarán visitas guiadas para diversos colectivos y ya se han programado recorridos destinados a grupos escolares para acercar esta parte de la historia a las nuevas generaciones.

Homenaje a seis pioneros ourensanos de la aviación

También habrá un acto de homenaje a seis ourensanos, que marcaron un antes y un después en la aviación española. Tendrá lugar hoy a las 12,00 horas en la sede de la Subdelegación de Defensa, media hora antes de la inauguración oficial de la exposición.

Se rendirá homenaje a Camilo Chacón (Ourense, 1896), fallecido como capitán de caballería a los 24 años; a José Varela (Ourense, 1897), que participó en numerosas misiones de guerra en el norte de África, muriendo en un accidente de avión a los 23 años; a José Valencia (Ourense, 1889), que participó en numerosos vuelos de combate y vigilancia en la guerra de África, muriendo también en un accidente aéreo a los 32 años; a Manuel González (Ferreiros, Entrimo, 1888), primer piloto en soltar un paracaidista en Sudamérica; a Elixio Rodríguez (Grou, Lobios, 1910), que luchó en la Guerra Civil, falleciendo en 2007 a los 97 años y a Germán Varela (Graíces, A Peroxa, 1915), que inauguró líneas transoceánicas (incluso a Nueva York), retirándose con 35 años y 42.000 horas de vuelo.