¿Sabe usted que Ourense sigue siendo un plató de cine para series y películas?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una provincia que sigue acumulando rodajes, estrenos y festivales, demostrando que aquí hay mucho cine incluso cuando se apagan los focos del OUFF.

Un frame de la película
Un frame de la película

¿Sabe usted que tras una nueva edición del OUFF, Ourense sigue siendo un plató cinematográfico? ¿Que está a punto de estrenarse el documental “Desprotexida: El crimen de Pazos”? ¿Que llegará junto a una miniserie de ficción inspirada por el mismo crimen machista? ¿Que la película “Tralovento”, rodada entre A Limia y Monterrei, ha iniciado en México y Sevilla su recorrido por los festivales antes de su estreno en cines?

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