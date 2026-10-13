¿Sabe usted que Ourense sigue siendo un plató de cine para series y películas?

¿Sabe usted que tras una nueva edición del OUFF, Ourense sigue siendo un plató cinematográfico? ¿Que está a punto de estrenarse el documental “Desprotexida: El crimen de Pazos”? ¿Que llegará junto a una miniserie de ficción inspirada por el mismo crimen machista? ¿Que la película “Tralovento”, rodada entre A Limia y Monterrei, ha iniciado en México y Sevilla su recorrido por los festivales antes de su estreno en cines?