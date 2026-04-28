Ourense sufre cortes de tráfico el jueves 30 de abril por una manifestación

Cortes de tráfico en la calle del Progreso de Ourense, entre el cruce de la bajada a la plaza de Abastos y la intersección con Ervedelo.

Una manifestación obligará a cortar el tráfico este jueves, 30 de abril, en la calle del Progreso de Ourense, en el tramo comprendido entre el cruce de la bajada a la plaza de Abastos y la intersección con Ervedelo, según informa la Policía Local del Concello de Ourense.

El corte se prolongará entre las 11,30 y las 15,00 horas, afectando a una de las principales vías de la ciudad. Según el dispositivo previsto, en el cruce de Progreso con Ervedelo, el tráfico será desviado hacia esta última calle, permitiéndose el giro en la rotonda de San Rosendo, que conecta con Concordia y Juan XXIII.

En el otro extremo, los vehículos serán desviados por la bajada a la plaza de Abastos y la calle Doctor Fleming, con el objetivo de garantizar la movilidad durante el desarrollo de la protesta.