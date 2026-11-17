La huelga en el sector ferroviario de este martes ha tenido impacto directo en Ourense, donde los pasajeros de un AVE Vigo-Madrid se han visto obligados a completar el trayecto por carretera a partir de la estación ourensana ante la suspensión del servicio.

Esta incidencia forma parte de los cerca de 40 servicios suspendidos en Galicia a lo largo de la jornada, entre los que figuran tres trenes comerciales suprimidos durante la tarde que Renfe sustituyó por transportes alternativos por carretera. Aunque la operadora señala que la mayoría de las circulaciones se han desarrollado conforme a los servicios mínimos establecidos y con una tónica similar a la de la mañana, advierte de que todavía pueden registrarse retrasos en determinados trayectos. Para minimizar las molestias, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste para viajar en otra fecha y está notificando las incidencias a los afectados mediante SMS o correo electrónico.

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Afectación desigual en el resto de España

En el conjunto del Estado, Adif destaca que los paros han tenido una incidencia desigual según el territorio y el tipo de tren, con Cercanías Madrid y Rodalies de Catalunya concentrando el grueso de las cancelaciones, si bien la situación mejoró por la tarde respecto a la práctica paralización matinal. En el resto de comunidades el impacto fue más contenido en los servicios públicos: Galicia registró un 5,56% de supresiones, por detrás de Andalucía (8,76%), pero por delante de Extremadura (5,26%), Asturias y Cantabria (4,81%), el área de Levante (3,72%) y el País Vasco (1,18%).

En cuanto a los Servicios Comerciales (AVE, Avlo e Intercity), se ha cancelado el 14,5% de las circulaciones fijadas como servicios mínimos y otro 5,1% sufrió supresiones parciales, dejando un balance total de 2.033 viajeros afectados en toda España. Por ejes ferroviarios, el corredor Norte —que enlaza Madrid con Galicia, Castilla y León, Asturias, Navarra, Cantabria y País Vasco— situó sus cancelaciones en el 6,7%, lejos del 19,5% registrado en el corredor Levante y Mediterráneo o del 14,8% del corredor Nordeste.