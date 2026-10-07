Ourense se suma al coche eléctrico: se duplican sus ventas con respecto al año pasado

Ante la desconfianza en los carburantes, por sus altos precios, y la mayor receptividad por el mercado chino en particular, y por la electrificación en general, los coches eléctricos se disparan en Ourense.

Con 412 vehículos vendidos, los coches eléctricos ya suponen un 13,5% de cuota de mercado, destrozando los registros previos. En 2025 la cuota fue de un 9,3% y en 2024 de tan solo un 5,3%. El número total prácticamente duplica al del año pasado en este mismo período (una subida de 201 vehículos). Es el gran salto de ventas de eléctricos, junto al 2023 (cuando también se duplicaron con respecto al 2022), y en ambos casos la subida se da en un momento de gran inestabilidad de los carburantes.

Desde sectores dependientes del coche, como el del taxi, afirman que en Ourense el 50% de nuevas adquisiciones de vehículos es de eléctricos.

En cuanto a marcas, la gran triunfadora es la china BYD, con 70 ventas (un 17% del total), seguida por KIA (55) y Tesla (44).

Pese al gran auge de ventas, la cuota de mercado Ourense se sitúa detrás de las demás provincias gallegas, aunque por encima de la media nacional. En Galicia alcanza un 18,5% y en España se sitúa en un 11,2%.